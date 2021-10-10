بحوزتهم 1461 شريحة.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بشرائح الاتصال

تمكنت شرطة الرياض، اليوم (الأحد)، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في المتاجرة بشرائح الاتصال المسجلة بأسماء مواطنين ومقيمين.

وصرّح الرائد خالد الكريديس، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن القبض على 7 مخالفين لنظام الإقامة، ارتكبوا جريمة المتاجرة بشرائح الاتصال المسجلة بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من متاجر بمدينة الرياض غطاءً لممارسة نشاطهم.

وأوضح الرائد “الكريديس”، في بيان، أن المتهمين من الجنسية البنجلاديشية، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع،

وضبط بحوزتهم 1461 شريحة و4 أجهزة قارئ بصمة ومبالغ مالية.

وأكد متحدث شرطة الرياض أنه “تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة”.