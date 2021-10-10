“فلكية جدة”: نهاية حركة زحل التراجعية الإثنين

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إن كوكب زحل سيصل إلى نهاية حركته التراجعية، غدا الإثنين، منهيا بذلك حركته الظاهرية باتجاه الغرب أمام النجوم ويعود إلى الحركة المعتادة باتجاه الشرق.

وأضاف أن هذا الانعكاس في الاتجاه هو ظاهرة تمر بها جميع الكواكب الخارجية للنظام الشمسي بشكل دوري ، بعد بضعة أشهر من تجاوزها حالة التقابل.

دخل كوكب زحل في الحركة التراجعية في 23 مايو 2021، وتوقف حركته المعتادة ظاهريا باتجاه الشرق، وهذه الحركة ناتجة عن حركة الأرض حول الشمس، فالكواكب تتحرك دائماً في نفس الاتجاه ولا تتحرك إلى الخلف تراجعياً ولكن الذي يحدث أن الأرض اثناء حركتها السريعة في مدارها الصغير حول الشمس تمر بجانب أحد تلك الكواكب الخارجية عندها يظهر لنا من الأرض “فقط” بأن الكوكب بدأ يتحرك إلى الخلف في مدارة بالنسبة للنجوم لعدة أشهر.

الكوكب سيكون مرئيًا في سماء المساء بعد غروب الشمس وحلول ظلمة الليل، فوق الأفق الجنوبي الشرقي، وستستمر في الظهور إلى حوالي منتصف الليل، عندما يختفي فوق الأفق الجنوبي الغربي.

خلال الأسابيع التالية، سيصل زحل إلى أعلى نقطة له في السماء قبل أربع دقائق من كل ليلة ، ويختفي تدريجيًا في شفق المساء.