“مسام” ينتزع أكثر من 1,400 لغم في اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام”، لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2021م، من انتزاع 1.446 لغما زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 13 لغما مضادا للأفراد، و1.110 ألغام مضادة للدبابات، و 322 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

ونُزع في محافظة عدن 53 لغمًا مضادا للدبابات و 194 ذخيرة غير متفجرة، و1.000 لغم مضاد للدبابات في محافظة الجوف، كما استطاع فريق “مسام” من نزع ذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع، إلى جانب نزع 9 ألغام مضادة للدبابات و40 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، و 44 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المسيمير بمحافظة لحج.

كما تمكن فريق “مسام” في محافظة تعز من نزع لغم واحد مضاد للدبابات وكذلك لغم واحدة مضاد للأفراد وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، و 14 لغما مضادا للدبابات و 3 ذخائر غير متفجرة و 5 ألغام مضادة للأفراد في مديرية المخا، بالإضافة إلى نزع 16 لغما مضادا للدبابات في مديرية موزع، ونزع 7 ألغام مضادة للأفراد و17 لغما مضادا للدبابات و 40 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي جرى نزعها منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 280 ألفا و 47 لغما، زرعتها الميليشيات الحوثية في أرجاء اليمن لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والمساهمة في مساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة بدون مخاطر.