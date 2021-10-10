“الداخلية”: ضبط أكثر من 23 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (23185) مخالفة، وذلك للفترة من 26 / 2 / 1443هـ حتى 3 / 3 / 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8914)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(4002)، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2202)، ومنطقة القصيم بـ(1806)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1775)، ومنطقة الجوف بـ(1285)، ومنطقة حائل بـ(972)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(594)، ومنطقة عسير بـ(411)، ومنطقة الباحة بـ(393)، ومنطقة جازان بـ(391)، ومنطقة تبوك بـ(351)، ومنطقة نجران بـ(89) مخالفة.

وشددت وزارة الداخلية، على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.