فلكية جدة ترصد توهّجاً شمسيا تجاه الأرض

سجّلت الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة الشمس، حدوث انفجار في البقعة الشمسية المضطربة “AR2882″، صباح يوم أمس السبت 9 أكتوبر 2021 عند الساعة 09:40 صباحا، بتوقيت السعودية، مما أدى إلى توهّج شمسي قوي من الدرجة M1.6، وقذف انبعاث كتلي إكليلي “سحابة من الغاز المتأين” باتجاه الأرض، ويظهر بواسطة مرصد ديناميكا الشمس التابع لوكالة ناسا في صورة وميض حاد للأشعة فوق البنفسجية.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الإشعاع الصادر عن التوهّج تسبب في تأين الجزء العلوي من الغلاف الجوي للأرض، وهذا بدوره تسبب في التأثير على الموجات القصيرة للراديو فوق المحيط الهندي، لذلك ربما لاحظ الطيارون وهواة الاتصالات اللاسلكية والسفن في البحر تأثيرات انتشار غريب عند ترددات أقل من 25 ميجاهرتز.

وأضاف “تؤكّد الصور الجديدة من مرصد سوهو الفضائي أن الانفجار قذف الانبعاث الكتلي الإكليلي مباشرة تقريبًا نحو الأرض”، وفي هذه الحالة تسمى “هالة الانبعاث الكتلي الإكليلي” لأنه يبدو وكأنه يحيط بالشمس تمامًا.

يُشار إلى أنه من المتوقع أن تصل سحابة العاصفة إلى الأرض في وقت مابين 11 – 12 أكتوبر، مما قد يؤدي إلى حدوث عواصف جيومغناطيسية من فئة G1 إلى G2 تسبب في عرض جميل لضوء الشفق القطبي، ولا يتوقع حدوث تأثيرات أخرى.