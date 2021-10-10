متحدث الصحة: مناعة ما بعد الإصابة بكورونا ليست في مستوى اللقاح

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن “المؤشرات الوبائية في المملكة والعالم تواصل الانخفاض، وهو ما يبشر بأن العالم يتقدم خطوة بخطوة لمواجهة هذا الوباء”.

ولفت “العبدالعالي”، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن “عدد الجرعات المعطاة في المملكة يتجاوز 43 مليوناً و300 ألف جرعة، كما استكمل التحصين ما يقارب 20 مليون شخص”.

وأوضح الدكتور العبدالعالي أن “هناك مفهوماً خاطئاً لدى البعض، بأن من يكون لديه مناعة طبيعية أو تعافٍ من إصابة سابقة، لديهم مفهوم بأن هذه المناعة المكتسبة هي من خلال تلك الإصابة بحيث يمكن أن يعول عليها وينتظر عدة أشهر قبل أن يستكمل التحصينات بالجرعة الثانية”.

واستطرد: “هذا مفهوم خاطئ تماما وغير مناسب؛ نتيجة للمستجدات التي حدثت مع هذه الجائحة وتحديدا المتحورات وبخاصة متحور “دلتا”، مؤكداً أن المناعة المكتسبة بعد الإصابة ليست في مستوى المناعة المحصَّلة من أخذ اللقاح واستكماله بجرعتين، ولهذا لا بد من أخذ الجرعتين وهي متوفرة للجميع”.