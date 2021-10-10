“الإرياني” يدين انفجار عدن: يتزامن مع تصعيد الحوثيين في مأرب وشبوة

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الجريمة الإرهابية الغادرة والجبانة التي استهدفت محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، ووزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري، بانفجار سيارة مفخخة أثناء مرور موكبهم في منطقة حجيف، والتي أسفرت عن وفاة 6 وإصابة 7 آخرين من مرافقيهم والمواطنين.

وقال عبر حسابه على “تويتر”، اليوم: “الجريمة التي تتزامن مع تصعيد مليشيا الحوثي في محافظات مأرب وشبوة، تهدف لخلط الأوراق وإفشال جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة، وتأكيد على ضرورة المضي في استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض، وتوحيد الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة الارهاب وتنظيماته.