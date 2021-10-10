المطيري: السعودية بيئة خصبة وجاذبة لصناعة الأفلام السينمائية العالمية

أكد حسام المطيري أن قطاع صناعة السينما في السوق السعودي يشهد نموا سريعا على المستوى المحلي والعالمي، ما يخلق بيئة خصبة وجاذبة لصناعة الأفلام السينمائية العالمية، خصوصًا أن المملكة تشهد في السنوات الأخيرة العديد من المبادرات الحكومية والخاصة بهدف تنمية هذا القطاع وتقديم شكل جديد من وسائل الترفية وخلق بيئة تنافسية للشركات المشغلة والتأثير الاجتماعي الإيجابي وتعزيز القوة السعودية الناعمة من خلال إنتاج الأفلام.

وأوضح المطيري الذي يملك حساب “فيلم و قصة @MovSto” المهتم في صناعة محتوى السينما والأفلام عبر منصة تويتر، أن تفاعل الجمهور السعودي مع الأفلام السينمائية الجديدة سواء المحلية أو العالمية كبير جدًا، ويعكس مدى شغف وتعطش الجمهور السعودي للمزيد من الأفلام السينمائية، خاصة أن المملكة شهدت مؤخرًا افتتاح العديد من دور السينما في مختلف مناطق المملكة، ما يؤكد أهمية هذا القطاع بالمشاركة في تعزيز جودة الحياة ومدى الحاجة لتطوير هذا القطاع عبر استضافة العديد من الشركات العالمية الكبرى المهتمة في صناعة السينما والمهرجانات المتخصصة في هذا القطاع.

وشهدت المملكة مؤخرًا إقبال عدد من الشركات العالمية لبدء تصوير أفلام سينمائية في عدد من مناطق المملكة أبرزها مدينتي نيوم و العلا التي تمتلك تنوع بيئي وجغرافي مما ينعيش سوق الأفلام والسينما في المملكة.