اعتقال موظف في البحرية الأمريكية وزوجته بتهمة التجسس ونقل معلومات سرية عن غواصات نووية

اعتقلت السلطات في الولايات المتحدة يوم السبت موظفا في البحرية الأمريكية وزوجته في ولاية فرجينيا الغربية بتهمة نقل بيانات سرية عن هيكل غواصات نووية أمريكية إلى دولة أجنبية.

وأفادت واشنطن بوست بأن مهندسا نوويا في البحرية وزوجته اتُهما بمحاولة متكررة لتمرير أسرار حول غواصات نووية أمريكية إلى دولة أجنبية، في مؤامرة تجسس مزعومة اكتشفها مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وتقول السلطات إن جوناثان توبي، الذي لديه تصريح سري للغاية، “قد اجتاز ولا يزال يمرر البيانات المقيدة على النحو المحدد في قانون الطاقة الذرية لحكومة أجنبية بمساعدة زوجته ديانا توبي”، وفقا لشكوى جنائية تم رفعها في ولاية فرجينيا الغربية وتم الكشف عنها يوم الأحد.