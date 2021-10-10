انطلاق أول دورة تحكيم وتدريب على الرماية العملية

انطلقت اليوم الاحد دورتي الحكام والمدربين للرماية العملية (الآبسك) تحت إشراف وتنظيم من الاتحاد السعودي للرماية بالتعاون مع معهد إعداد القادة والتي ستستمر مدتها حتى 19 اكتوبر الجاري بمشاركة 40 متدرب ومتدربة كأول دورة حكام ومدربين تقام في رياضة الرماية العملية وذلك بمقر نشاط الاتحاد السعودي للرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمدينة الرياض.

وقد صرح سمو رئيس الاتحاد الامير سعود بن خالد بأن الدورة تأتي ضمن روزنامة برامج دورات الاتحاد التدريبيه والاعدادية للموسم الرياضي 2021 يهدف من خلالها الاتحاد لتأسيس جيل من ابناء وبنات وطننا الغالي حيث قد تم استقطاب المحاضرين المعتمدين والمختصين من منظمة الرماية العملية الدولية وذلك لتولي جوانب الاعداد الفني وإلقاء المحاضرات والتعريف بكافة جوانب الأمن والسلامه لهذه الرياضة العريقة.