98 % نسبة التعافي بالسعودية.. إعطاء 78.8 مليون جرعة لقاح #كورونا بالخليج

اعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوز 78.8 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى امس الأحد، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,514,479) حالة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2,485,531) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19,411) حالة.

وأشار إلى ان إجمالي اللقاحات المعطاة بلغ (78,843,115) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.8%.