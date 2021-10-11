صيد ثمين.. ‏‎#الكاظمي: اعتقال المشرف المالي لداعش في عملية مخابراتية

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، القبض على الإرهابي سامي جاسم، مشرف المال في تنظيم داعش ونائب زعيم الحركة الإرهابية المقتول أبوبكر البغدادي.

وقال الكاظمي، اليوم الإثنين، في تغريدة على حسابه على موقع “توتير” إنه “في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود”.

وأوضح أن العملية الأمنية استهدفت القبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لتنظيم داعش ونائب المقبور أبوبكر البغدادي.

وفي أعقاب الإدلاء بصوته أمس الأحد، قال الكاظمي للصحفيين من أمام مقر لجنته الانتخابية “نحن على موعد مع انجاز أمني كبير ولكن سوف نعلن عنه يوم غد حتى لا يؤثر على سير الاقتراع كوننا نريد ان تبقى الانتخابات سيدة المشهد الآن”.

وكان الكاظمي يشير على ما يبدو للعملية الأمنية التي أعلن عنها اليوم.

وصوت العراقيون أمس الأحد في خامس انتخابات تشريعية في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين على يد القوات الأمريكية وحلفائها في عام 2003.

وشكل إجراء انتخابات آمنة أبرز تحديات حكومة الكاظمي مع تصاعد هجمات داعش خلال الشهور القليلة الماضية.