ارتفاع إصابات #كورونا حول العالم لتتجاوز 238.6 مليونا

أظهرت أحدث الإحصائيات، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 238 مليونا و662 ألفا و395 حالة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الوفاة جراء كوفيد-19 حتى السابعة من صباح الإثنين بتوقيت جرينتش 4 ملايين و867 ألفا و525 شخصا، فيما تعافى من المرض 215 مليونا و859 ألفا و207 أشخاص.

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 3111 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات.

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4.313.384 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 94.209 حالات وفاة.

وارتفع مجموع الإصابات في القارة الأفريقية بفيروس كورونا إلى 8 ملايين و390 ألف إصابة ، فيما بلغ عدد الوفيات 214 ألف وفاة.

وأظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل نسبة التطعيم 4.3% من سكان القارة بلقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة من تلقَّى جرعة واحدة 6.7% من سكان القارة.

وأعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوز 78.8 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى امس الأحد، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,514,479) حالة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2,485,531) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19,411) حالة.

وأشار إلى ان إجمالي اللقاحات المعطاة بلغ (78,843,115) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.8%.