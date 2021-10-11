مستهل تداولات ” #أكوا_باور”.. 5.4 مليار ريال مكاسب سوقية لـ ” #صندوق_الاستثمارات”

حقق صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) مكاسب سوقية بنحو 5.4 مليار ريال خلال الدقائق الأولى لإدراج شركة أكوا باور في سوق الأسهم المحلية اليوم، بعد أن ارتفع السهم بالحد الأعلى المسموح به 30 في المائة.

يأتي ذلك اعتمادا على أن القيمة السوقية لشركة أكوا باور عند الاكتتاب تبلغ 40.9 مليار ريال، وفق سعر الطرح المحدد بـ 56 ريالا للسهم، وعدد أسهم 731.1 مليون سهم بعد الاكتتاب، وحصة الصندوق منها 44.16 في المائة (323 مليون سهم).

وخلال الدقائق الأولى ارتفعت القيمة السوقية للشركة بنحو 12.3 مليار ريال لتصل إلى 53.2 مليار ريال.