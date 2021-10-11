سنفتح كل الملفات.. #الرئيس_التونسي: سنواجه من تجرأ على الدولة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، سنفتح كل الملفات في البلاد ولا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة والشعب.

وأكد أنه سيتم مواجة من تجرأ على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب، ولا مكان لمن يريد العبث بسيادة الدولة والشعب، مؤكدا أنه على يقين بقدرة بلاده على العبور من اليأس إلى الأمل.

وأضاف :نريد إنقاذ الدولة ممن يتربص بها في الداخل والخارج، لافتا أن رئيسة الحكومة تحملت مسؤولية ثقيلة في هذا الظرف، ولكن سننجح في إخراج تونس من محنتها، وسنشهد لحظات صعبة لكنها تاريخية وسننجح.

وكان الرئيس التونسي وافق على تشكيلة الحكومة الجديدة، برئاسة نجلاء بودن، خلال استقبال قيس سعيد لرئيسة الحكومة نجلاء بودن، بقصر قرطاج الرئاسي.

وكان سعيد كلف بودن برئاسة الحكومة نهاية الشهر الماضي، عقب شهر من إجراءات دستورية استثنائية، قضت بتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة حكومة هشام المشيشي.

وأدى أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، أمام قيس سعيد، في قصر قرطاج الرئاسي.

وفيما يلي تشكيلة الحكومة:

ليلى جفال وزيرة العدل

توفيق شرف الدين وزيرا للداخلية

عثمان الجرندي وزيرا الخارجية

عماد مميش وزيرا للدفاع

سهام البوغديري وزيرة للمالية

سمير سعيد وزير الاقتصاد

مالك الزاهي وزير التجهيز

فضيلة الرابحي وزيرة التجارة

كمال دقيش وزير الرياضة

ليلى الشيخاوي وزيرة البيئة

حياة قطاط وزيرة الشؤون الثقافية

عادية حمدي كاتبة دولة