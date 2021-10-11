أسترازينيكا تكشف تفاصيل التوصل لدواء فعال لفيروس #كورونا

أعلنت شركة “أسترازينيكا”، اليوم الاثنين، إن عقارها المكون من مزيج من الأجسام المضادة، وهو أول جرعة وقائية بخلاف اللقاحات المضادة لـفيروس كورونا ، حقق أهدافه الرئيسية في تجارب المرحلة الأخيرة بالمساعدة في الحد من حالات الإصابة الحادة بـ«كوفيد – 19» أو الوفاة في المرضى الذين لا ينقلون إلى المستشفيات.

وطلبت الشركة من الجهات التنظيمية بالولايات المتحدة منحها الموافقة الطارئة على توليفة من الأجسام المضادة فيما يمثل أول مسعى لمكافحة فيروس كورونا بوسيلة غير اللقاحات، وذلك في خطوة رئيسية أخرى محتملة في المعركة العالمية للقضاء على الفيروس.

وتم تصنيع علاج “أسترازينيكا” ليستمر من عدة أشهر إلى عام ويحمي الأشخاص الذين ليس لديهم استجابة مناعية قوية بما يكفي للقاحات لأسباب منها العلاج الكيماوي أو الأدوية المضادة لرفض الجسم الأعضاء المزروعة.

وقالت الشركة إن الدواء، وهو عبارة عن جرعتين متتاليتين يُحقن بهما المريض، يمكن أن يكمل دورة التطعيم لأولئك الذين يحتاجون إلى تعزيز حمايتهم بشكل أكبر.