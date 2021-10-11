ثاني أكبر اكتتاب في #السعودية بعد #أرامكو.. #البورصة تستقبل خامس إدراج في 2021

استقبلت البورصة السعودية الرئيسية اليوم خامس إدراج في 2021، ويخص شركة أكوا باور،ثاني أكبر اكتتاب في السعودية بعد أرامكو، المتخصصة بمجال الطاقة والكهرباء وتحلية المياه.

وتتداول الشركة ضمن قطاع المرافق العامة، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية “+/- 30 بالمئة”.

وطرحت الشركة 81.2 مليون سهم، تمثل 11.1 بالمائة من رأسمالها، 90 بالمئة من الأسهم المطروحة تم طرحها للمستثمرين من المؤسسات، إضافة 10 بالمئة تم طرحها للأفراد.

كما طرحت الشركة أسهمها بسعر 56 ريالا (14.9 دولار) للسهم الواحد، لتبلغ حصيلة الاكتتاب 4.55 مليارات ريال (1.21 مليار دولار).

وارتفع سهم الشركة مع بدء جلسة اليوم بالحد الأقصى 30 بالمئة ليصل إلى 72.8 ريال (19.4 دولارا)، تزامن مع تداولات مكثفة كعادة الجلسات الأولى للإدراجات في الأسواق.

وقبل شركة أكوا باور، شهد العام الحالي أربعة إدراجات، لشركات: الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، الخريّف لتقنية المياه والطاقة، ذيب لتأجير السيارات، وشركة التنمية الغذائية.

وتضم البورصة السعودية، الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، أكثر من 200 شركة موزعة على 20 قطاعا. –

وأعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة – عن قيام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بتقديم الخدمات الاستشارية في عملية الطرح العام لشركة أكوا باور (ACWA Power)في السوق المالية السعودية (تداول)، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليار ريال سعودي (1.2 مليار دولار أمريكي).

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير سجل الاكتتاب المشترك و متعهد التغطية في الصفقة.

وقد تم بدء التداول اليوم على أسهم شركة أكوا باور تحت كودبلومبرج “ACWA AB EQUITY”، حيث قامت أكوا باور بطرح 81.199.299 سهم من أسهم الشركة، أو ما يمثل 11.1% من رأس مال الشركة، وذلك بسعر 56ريال للسهم.وبناءً على ذلك بلغ إجمالي رأس المال السوقي للشركة41.0مليار ريال (10.9 ملياردولار).

وأعرب محمد أبو سمرة العضو المنتدب في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس ، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة أكوا باور على إتمام هذا الطرح الضخم الذي يعد الأكبر في المملكة العربية السعودية منذ طرح شركة أرامكو.

أشار إلى أن هذه الصفقة، التي جذبت اهتمام المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء، تأتي بعد أيام من نجاح الشركة في طرح أسهم شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك للحفر) في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو ما يعد شهادة واضحة على كفاءة أداء الفريق وقدرته على الربط بين فرص الاستثمار المحلية والمستثمرين الدوليين.

وأوضح أبو سمرة أن الصفقة الأخيرة ستعزز من قدرة الشركة على توظيف حالة التعافي القوية التي تشهدها أسواق الأسهم بالمملكة العربية السعودية بفضل جهود الدعم والتحفيز الشديدة التي بذلتها الدولة، علمًا بأن القطاع نجح في إعداد مجموعة قوية من الصفقات الجديدة التي سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة.