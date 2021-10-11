“الأسهم السعودية” يغلق منخفضا عند مستوى 11512.11 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 53.91 نقطة ليقفل عند مستوى 11512.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية – 261 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 450 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أكوا باور، والغاز، وأمانة للتأمين، وأسمنت نجران، وأسمنت الشمالية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صادرات، ونسيج، وشمس، وبوان، والأبحاث والإعلام، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و 4.46% .

وجاءت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، وسيرا، وأرامكو السعودية، وأكوا باور الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أكوا باور، والراجحي، سابك، وأرامكو السعودية، وسيرا هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 32.39 نقطة ليقفل عند مستوى 22978.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 46 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 580 ألف سهم تقاسمتها 1801 صفقة.