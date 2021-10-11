مفوضية الانتخابات تعلن أسماء الفائزين في الانتخابات البرلمانية العراقية

أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، اليوم، النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة في عدد من المحافظات العراقية.

وأوردت المفوضية أسماء المرشحين الفائزين في محافظات كركوك وديالى والديوانية والمثنى وميسان وواسط ودهوك وصلاح الدين وكربلاء والنجف وأربيل, فضلا عن أسماء الكتل التي ينتمون إليها.

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان في مؤتمر صحفي: إن هذه النتائج تعد أولية تعتمد على ما وصل إلى المفوضية من بيانات عبر الوسط الناقل وعصا الذاكرة، مشيرًا إلى أن صناديق الاقتراع التي حصل بها بعض المشاكل سوف تنقل صباح غد إلى المكتب الوطني لفحصها.