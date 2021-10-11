400 ألف طفل يمني يواجهون المجاعة

ذكرت منظمة الأمم المتحدة أن نحو 400 ألف طفل يواجهون خطر المجاعة في اليمن التي تموج بالصراع.

وقال ديفيد غريسلي منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن الإثنين إنه بعد سبعة أعوام تقريباً من الصراع، يحتاج عشرون مليون شخص أي ثلثي السكان، للمساعدة.

وتسبب اتساع الصراع في تفاقم الوضع بالنسبة لعدد لا حصر له من الأشخاص خصوصا بجنوب البلاد.

وقال غريسلي إن أسوأ أزمة انسانية في العالم تتأجج في اليمن.

دفع الصراع، المستمر منذ أكثر من ست سنوات، اليمن، وهي من أفقر الدول في العالم العربي، إلى حافة المجاعة وتسبب في دمار هائل للمنشآت الصحية.