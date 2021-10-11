رئيسة كرواتيا السابقة تتولى منصبا في اللجنة الأولمبية

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الإثنين، تعيين رئيسة كرواتيا السابقة كوليندا غرابار-كيتاروفيتش رئيسة للجنة الاستضافة المستقبلية للألعاب الأولمبية.

وأوضحت اللجنة أن غرابار-كيتاروفيتش ستبدأ مهام عملها على الفور، إذ حلت مكان كريستين كلوستر أسين التي استقالت من المنصب إثر انتخابها في عضوية المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية.

وطبقاً للوائج اللجنة الأولمبية الدولية، لا يمكن لأعضاء المجلس التنفيذي شغل أي منصب في لجنة الاستضافة المستقبلية، في نفس الوقت.

وتعمل لجنة الاستضافة المستقبلية للأولمبياد مع المدن والمناطق التي ترغب في استضافة الألعاب الأولمبية، ضمن عملية منقحة تهدف إلى جعل الدورات الأولمبية أقل تكلفة وأكثر استدامة.

وكانت غرابار-كيتاروفيتش قد انتخبت في عضوية اللجنة الأولمبية الدولية في العام الماضي، وعملت بالفعل في لجنة الاستضافة المستقبلية التي ساعدت أخيراً في اختيار برزبين لاستضافة أولمبياد 2032.

وبتولي غرابار-كيتاروفيتش رئاسة لجنة الاستضافة المستقبلية، سترحل عن منصبها الحالي باللجنة وستحل مكانها الإسبانية ماريسول كاسادو.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولمبية المقبلة التي يفترض اختيار منظميها، هي دورة 2030 الشتوية.

وقالت غرابار-كيتاروفيتش: “أنا ممتنة بالحصول على هذا الفرصة للتعاون مع المضيفين المحتملين في المشروعات الأولمبية، وهو ما سيساعدهم على تحقيق أهدافهم طويلة المدى فيما يتعلق بالتطوير والصحة العامة والمشاركة الرياضية والشمولية”.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ: “كوليندا غرابار-كيتاروفيتش ستجلب مهارات وخبرات غنية ومتنوعة، بما في ذلك خبراتها ومهاراتها على أعلى المستويات الحكومية وفي العلاقات الدولية”.