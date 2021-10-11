ضبط 32 مخالفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، أنه تم ضبط 32 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

وقالت إن القوات الخاصة للأمن البيئي، تمكنت من ضبط 19 مخالفا لرعيهم 868 رأسا من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة، و6 مخالفين لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في محافظة جدة، ومخالفا بحوزته 40 متر مكعب من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية بمدينة أبها.

وأضافت أن الجهات المختصة بالأمن العام، ضبطت مخالفا بحوزته وعول وغزلان مهربة من خارج المملكة في منطقة جازان، و3 مخالفين بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع في منطقتي القصيم وجازان.

وأوضحت أن القوات الخاصة للأمن والحماية، ضبطت مخالفين لقيامهما بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة تبوك، لافتة إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.