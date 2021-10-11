وزير الإعلام اليمني يطالب بالضغط على ميليشيا الحوثي لإلغاء أحكام الإعدام بحق أربعة صحفيين وإطلاق سراحهم

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني “إن اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام مناسبة للتذكير بأربعة من الصحفيين الذين اختطفتهم ميليشيا الحوثي وأخفتهم قسريًا ومارست بحقهم أبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وأصدرت بحقهم أوامر بالإعدام في محاكمات شكلية بتهم ملفقة على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية”.

وأوضح الوزير معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية أن هذه الذكرى تأتي بعد أيام من جريمة القتل الجماعي التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق تسعة مدنيين من محافظة الحديدة بينهم طفل، بعد سنوات من إخفائهم قسريًا وتعذيبهم بشكل وحشي، وإخضاعهم لمحاكمة صورية حرموا فيها من أبسط حقوقهم، في تدشين لأعمال القتل الجماعي.

وطالب الإرياني المبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الصحفيين بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، والضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لإلغاء أحكام الإعدام بحق الصحفيين وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، وإنهاء مأساتهم ومعاناة أسرهم.

ودعا وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي للضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استخدام القضاء الخاضع لسيطرتها كأداة لتصفية حساباتها السياسية وقتل مناهضي مشروعها الانقلابي في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.