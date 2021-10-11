سعر البنزين في أمريكا يرتفع لأعلى مستوى منذ عام 2014

ارتفع سعر البنزين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ عام 2014، مع صعود أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة في 7 سنوات.

وكشفت بيانات “غاز بادي”، أن متوسط سعر البنزين في المحطات الأمريكية بلغ 3.261 دولار للجالون اليوم، بزيادة 6 سنتات مقارنة بالأسبوع الماضي و1.09 دولار مقابل المتوسط قبل عام واحد.

وكانت أسعار البنزين الأمريكية قد وصلت يوم السبت الماضي لمستوى 3.262 دولار لأول مرة منذ أكتوبر 2014.

وجاءت قفزة أسعار البنزين مع صعود خام غرب تكساس الأمريكي لأعلى مستوياته منذ عام 2014 متجاوزًا 81 دولارًا.

وحلت كاليفورنيا في المرتبة الأولى من حيث تكلفة البنزين في الولايات المتحدة عند 4.41 دولار، يليها هاواي ونيفادا بـ4.09 و3.87 دولار على الترتيب، بينما جاءت أوكلاهوما كأقل الولايات تكلفة للبنزين بـ2.80 دولار وميسيسيبي وتكساس بـ2.89 دولار لكلاهما.