إيطاليا: لا اعتراف بحكومة #طالبان.. تشكيلتها في قوائم الإرهاب

نفى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إمكانية اعتراف سلطات بلاده بحكومة طالبان في أفغانستان، مشيراً إلى أن تشكيلتها تضم حوالي 17 عضواً مدرجين في قوائم الإرهاب، حسب وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء.

وقال دي مايو في مقابلة مع القناة الأولى العامة الإيطالية راي1، ستُبث كاملة مساء اليوم الثلاثاء، عشية قمة مجموعة العشرين الاستثنائية الافتراضية حول أفغانستان: “نعلم أن هناك حكومة في أفغانستان تضم حوالي 17 عضواً مدرجين في قوائم الإرهاب، بلد انتهاكات حقوق الإنسان بشكل يومي، ولهذا السبب لا أعتقد أن هناك إمكانية للاعتراف بهذه الحكومة”.