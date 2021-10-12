بعد التغيير.. ” #الدفاع” تعلن الرقم الموحد الخاص باستفسارات الراغبين في الالتحاق بالخدمة #العسكرية

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، اليوم (الثلاثاء)، تغيير الرقم الموحد الخاص باستفسارات المواطنين والمواطنات الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية إلى الرقم المجاني (8003030070).

وكانت الوزارة أعلنت، يوم أمس (الإثنين)، فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية للرجال والنساء للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة “جندي” حتى “رقيب”.

ولفتت إلى أن التسجيل يبدأ من تاريخ 18/ 3 / 1443هـ، داعية الراغبين في التقديم إلى زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على الوظائف العسكرية، وشروط وإجراءات التقديم والقبول.