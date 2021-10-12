أكثر من 400 فرصة وظيفية بانتظار مستفيدي الضمان الاجتماعي #وظايف_شاغرة

في بادرة تهدف لتمكين مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية، أقامت غرفة الرياض ممثلة بإدارة التوظيف والتوجيه المهني المهني “ملتقى تمكين” وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للتمكين التابعة لوكالة التمكين والضمان الاجتماعي وشركة “ماكسيموس الخليج”.

وعرضت الجهات المشاركة شواغرها الوظيفية التي بلغت 400 فرصة وظيفية أمام أكثر من 600 من مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية.

حيث تم قبول ما يزيد عن 300 مستفيد من خلال 13 شركة مشاركة بشكل مباشر، وذلك عبر منصات تستقبل طلبات التوظيف وتزويد مستفيدي الضمان بالممكنات التي تساعدهم في الاعتماد على الذات ونشر ثقافة العمل.

وتعددت الشواغر الوظيفية في ملتقى التمكين بمجالات متنوعة ومنها المبيعات، الاستقبال، المحاسبة والحراسات الأمنية، وتميز الملتقى بالتوظيف المباشر وتوجيه المستفيدين لتمكينهم وتحفيزهم للحصول على ما يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملت ممثلة بكالة التمكين والضمان الاجتماعي قد تعاقدت مع شركة “ماكسيموس الخليج” للقيام بالتعرف على مهارات ومواهب وقدرات مستفيدين الضمان الاجتماعي وإيجاد حلول و شراكات مع القطاعات التي توفر فرص وظيفية تناسب خصائصهم لتمكينهم من الاستغناء عن الدعم المادي ولالتحاق بسوق العمل من خلال وظائف مستدامة وتحفيز السلوك الإيجابي واكتساب المهارات اللازمة لإعدادهم للنجاح عبر استدامتهم في سوق العمل.

يهدف الملتقى الى تمكين المستفيدين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية وتوفير الفرص الوظيفية، وذلك في ملتقى استضافته غرفة الرياض بالمشاركة مع الوزارة لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم الأحد 26 صفر 1443 هـ الموافق 3 أكتوبر 2021.