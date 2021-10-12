إصابات #كورونا حول العالم قرب 240 مليون حالة

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد_19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 239 مليوناً و51 ألفا و169 إصابة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و873 ألفا و236 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 216 مليونا و305 آلاف و410 حالة.

وسجلت الهند خلال الساعات الـ24 الماضية 14313 إصابة جديدة بفيروس كورونا و181 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 33.985.920 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 450.963 حالة وفاة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم بأن الصين سجلت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم امس الاثنين، مقارنة مع 25 حالة في اليوم السابق.

وسجل البر الرئيسي الصيني 96435 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وأعلنت وزارة الصحة بالمكسيك أمس الاثنين تسجيل 2007 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 و 141 وفاة .

وأفادت أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد أرتفع إلى ثلاثة ملايين و 725242 إصابة والوفيات إلى 282227.