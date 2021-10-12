15 قتيلاً في منطقة غنية بالفحم شمال الصين

لقي 15 شخصاً على الأقل حتفهم إثر أمطار غزيرة في غير موسمها وفيضانات في مقاطعة شانشي شمال الصين، في وقت سابق هذا الشهر، بعدما بلغ منسوب الأمطار على المنطقة الجافة عموما في أسبوع ما يهطل عادة في 3 أشهر.

واجتاحت الفيضانات المنطقة الغنية بالفحم في فترة تشهد فيها البلاد أزمة طاقة، وبعد فيضانات قياسية أودت بأكثر من 300 شخص في مقاطعة هينان بوسط البلاد.

وأُغلق 60 منجماً للفحم على الأقل في المقاطعة، التي تعد من أكبر مناطق إنتاج الفحم في الصين، بسبب الفيضانات.

واستؤنف العمل في جميعها باستثناء أربعة منها، حسب المسؤول من إدارة الطوارئ في المنطقة وانغ كيروي في مؤتمر صحافي.

وقال وانغ إن قرابة 19 ألف مبنى دمر بسبب هذه الظواهر المناخية القصوى، فيما لحقت “أضرار كبرى” بـ 18 آلف مبنى آخر.

وقضى أكثر من 300 شخص في الشهر الماضي بسبب أمطار قياسية، بلغ منسوبها 3 ثلاثة أيام ما يوازي معدل ما يتساقط طيلة سنة.

ويقول الخبراء إن هذه الظواهر القصوى مثل الفيضانات، وموجات الجفاف، باتت أكثر شيوعاً بسبب التغير المناخي.