الليرة التركية تهوى لقاع تاريخي جديد

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد متجاوزة مستوى تسعة ليرات للدولار اليوم الثلاثاء، متأثرة بعدم التيقن بشأن الضغوط السياسية لخفض سعر الفائدة بدرجة أكبر وبارتفاع الدولار بشكل عام.

وسجل سعر الليرة مستواه القياسي الذي بلغه ليل الاثنين عند 9.02 في التعاملات المبكرة قبل أن يسجل 9.01 بحلول الساعة 0606 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت الليرة بنحو 18 بالمئة أمام الدولار منذ بداية العام مما فاقم ارتفاع التضخم الذي بلغ 20 بالمئة.

وذكرت رويترز يوم الجمعة، نقلا عن مصادر، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يفقد ثقته في شهاب قوجي أوغلو محافظ البنك المركزي بعد أقل من سبعة أشهر من إقالته سلفه بسبب تأخر سياسة التحفيز.

وقال قوجي أوغلو ردا على أسئلة لجنة برلمانية أمس الاثنين، إن خفض الفائدة الشهر الماضي لم يكن مفاجئا ولم يحقق الكثير فيما يتعلق ببيع الليرة.

ووجه قوجي أوغلو إشارات أكثر لينا في مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين الأسبوع الماضي، وفقا لمشاركين في المؤتمر، لكنه لم يوضح ما إذا كان يتوقع المزيد من خفض الفائدة.