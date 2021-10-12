الموارد_البشرية: إيقاف منشأة طلبت “جنسية محددة” لوظائفها

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاستفسارت الإعلامية، سعد آل حماد، إن فرق الرقابة الميدانية التابعة للوزارة، تقف إحدى المنشآت بعد نشرها عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي عن اشتراط جنسية محددة في طلب التوظيف، وبعد التحقق من الأمر تم اتخاذ اللازم وإيقاع العقوبة بحق المنشأة.

وتنص الفقره 43 من جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها، على “قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على أي نوع من التمييز على المتقدم للعمل لديه مما يشكل إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص”.

ودعى الجميع إلى الإبلاغ عن هذه المخالفات في إعلانات التوظيف عبر تطبيق معاً للرصد، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19911.