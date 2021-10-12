لبنان.. توقيف #وزير_المالية السابق في تحقيقات #انفجار_بيروت

ذكرت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر/تشرين الأول، أن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، أصدر مذكرة توقيف بحق وزير المالية اللبناني السابق، علي حسن خليل.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر قضائي، قوله إن قاضي التحقيق أصدر مذكرة توقيف بحق الوزير السابق، بسبب عدم مثوله للاستجواب من قبل هيئة التحقيق.

وذكرت “رويترز” إلى أنه لم يتسن لها الحصول على تعليق من وزير المالية السابق، وهو عضو بارز في حركة “أمل”، وأحد حلفاء “حزب الله” في لبنان.

وكان الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، قد وصف ما يحصل في تحقيقات مرفأ بيروت بأنه “خطأ كبير جدا جدا لن يوصل إلى أي حقيقة”، متهما المحقق الرئيسي في الانفجار بأنه “مسيس”.

وقال زعيم “حزب الله”، في كلمة له، نقلتها “قناة المنار” إن “القاضي الحالي في قضية انفجار مرفأ بيروت مستمر في أخطاء القاضي السابق بل ذهب إلى الأسوأ، ويوظف دماء الشهداء في خدمة أهداف سياسية”، مؤكدا أن الأصل أن يصل قاضي التحقيق إلى هوية من استقدم باخرة النيترات إلى مرفأ بيروت.

الجدير بالذكر، أن السلطات اللبنانية قررت في السابق تعليق التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت بناء على دعوى قُدمت من وزير الداخلية الأسبق، نهاد المشنوق، إلى محكمة الاستئناف اللبنانية لاستبدال المحقق العدلي في القضية طارق بيطار. معللين ذلك، بحسب ما جاء في الدعوى بـ”إصرار بيطار على حفظ اختصاصه بملاحقة الوزراء من دون وجه حق”.