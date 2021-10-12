كأس العالم 2022:#الأخضر يستضيف الصين سعياً لمواصلة التوهج وكسر العقدة #السعودية_الصين

يستضيف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم ضيفه الصيني ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم 2022، وذلك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويسعى الأخضر لمواصلة الصدارة وإكمال سلسلة الانتصارات المستمرة منذ بداية التصفيات النهائية والوصول للنقطة الثانية عشر على حساب ضيفه صاحب الانتصار اليتيم من أمام منتخب فيتنام خلال الجولات الثلاثة الماضية.

يذكر أنه لم يسبق للمنتخب السعودي أن انتصر على منتخب الصين في التصفيات المؤهلة لكاس العالم حيث انتصر الصيني في أربعة مواجهات وكان التعادل حاضراً في مواجهة واحدة.