لأول مرة.. السماح للكويتيات بالالتحاق بالجيش

قررت الكويت ولأول مرة السماح للنساء بالالتحاق بالخدمة العسكرية ضمن ضباط الاختصاص وضباط الصف والأفراد.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح فإنه سيتاح للكويتيات الالتحاق بالخدمة العسكرية في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.

وقال وزير الدفاع: إن “المرأة الكويتية أثبتت أنها أخت الرجال في جميع المجالات وأصعب الظروف والفترات التي مرت على البلاد، لذا آن الأوان لأن نعطي المواطنات الكويتيات الفرصة لدخول السلك العسكري في الجيش الكويتي جنباً إلى جنب مع الرجل”.

وعن قراره الجديد، أكد أنه “يأتي انطلاقاً من دور ومسؤولية الجيش الكويتي في حماية البلاد والحفاظ على أمنها واستقرارها من أي خطر خارجي”.

وأشار إلى إمكانية الكويتيات “تقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية، لمواجهة أي مستجدات داخلية وبغية تمكين المواطنات من الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية”.

كانت تقارير إعلامية كويتية قد نقلت عن معاون رئيس الأركان لهيئة القوة البشرية، اللواء ركن خالد الكندري، قوله في سبتمبر/أيلول الماضي إن هناك دراسة وصفها بـ”الجادة” لدى الجيش للنظر في التحاق النساء بالمؤسسة العسكرية، متوقعاً إنجازها خلال العام الجاري.

وحسب التعداد السكان للعام 2020 فقد بلغ عدد الكويتيات 687 ألفًا و692 مواطنة مقارنة بـ677 ألفا و479 مواطنا كويتيا.

خطوة كويتية تأتي بعد السعودية التي شهدت في الثاني من سبتمبر/أيلول الماضي، حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي.