14.6% انخفاضا في عجز الميزان التجاري لمصر

انخفض عجز الميزان التجاري بمصر، خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 14.6%، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

وأوضح الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له اليوم، أن قيمة عجز الميزان التجاري تراجعت في يوليو الماضي إلى 2.88 مليار دولار، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، والتي بلغت3.37 مليار دولار.

وأضاف البيان، أن تراجع العجز التجاري جاء نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات بمقدار 2.94 مليار دولار خـلال شهـر يوليو، أي ما نسبته 31.5 %، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق والتي بلغت 2.24 مليار دولار.

كما انخفضت واردات البترول الخام بنسبة 14.3% عن العام السابق.