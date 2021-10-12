جامعة شقراء تنظم ورشة العمل الأولى للتعريف ببرنامج «تنمية القدرات البشرية»

نظمت جامعة شقراء، ممثلةً في وكالة التطوير والجودة، اليوم الثلاثاء 6/3/1443هـ، ورشة العمل التعريفية الأولى ببرنامج “تنمية القدرات البشرية”، برعاية رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف.

وبمشاركة مجموعة من الأكاديميين بالجامعة، وذلك لمناقشة سبل تفعيل مبادرات نوعية تتواءم مع ركائز البرنامج الرئيسية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس لجنة برنامج القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية 2030.

افتتحت الورشة بكلمة للدكتور منصور بن سعيد المالكي وكيل الجامعة للتطوير والجودة، أكد خلالها على حرص الجامعة على التعريف ببرنامج القدرات البشرية، وتفعيل دور الجامعة الحيوي من خلال تطبيق عدد من المبادرات النوعية بتوجيه ومتابعة من رئيس الجامعة، لتحقيق ركائز البرنامج الرئيسية والتي تسعى إلى أن يتملك المواطن قدرات تمكنه من المنافسة عالميًا بتطوير مهاراته الأساسية والمعرفية.

وقال “المالكي”: إن برنامج تنمية القدرات البشرية يمثل خطوة استراتيجية نحو “تمهير” أبناء وبنات الوطن لزيادة فرص منافستهم محليًا وعالميًا من خلال المساهمة في تنمية مهاراتهم للنجاح في شؤون الحياة، والدراسة، والعمل، لافتًا إلى أن دور الجامعة يتمثل في المشاركة الفعالة في تحقيق برنامج القدرات البشرية، وما يرتكز عليه من تطوير أساس تعليمي مرن ومتين للجميع، مما يسهم في غرس القيم منذ سن مبكرة، والمشاركة في تغذية سوق العمل بكوادر مؤهلة من الخريجين، بالإضافة إلى دور الجامعة في تنمية مهارات المواطنين عبر توفير فرص التعلم مدى الحياة، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف: إننا حريصون في جامعة شقراء على المشاركة في تفعيل دورنا كمؤسسة تعليمية تعمل بشكل ممنهج على المساهمة في تعزيز القيم والانتماء الوطني والمواطنة، وتحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم، وكذلك تطوير البرامج الأكاديمية والخطط الدراسية، مشيرًا إلى انه في سبيل تحقيق هذا نطمح إلى صياغة عدد من المبادرات المميزة التي يمكن تطبيقها من خلال هذه اللقاءات وورش العمل والتي تضم العديد من الخبرات الأكاديمية.

هذا، وقد شملت الورشة الأولى والتي قدمتها الأستاذة بدرية النويصر، ثلاث مشاركات بهدف التعريف بالركائز الرئيسية لبرنامج تنمية القدرات البشرية وهي؛ “تطوير أساس تعليمي مرن ومتين للجميع” من تقديم الدكتور محمد الرقاص عميد كلية التربية بشقراء، و”الإعداد لسوق العمل المستقبلي” من تقديم الدكتور يزيد الخريف، وكذلك “إتاحة فرصة التعلم مدى الحياة” التي قدمتها الدكتورة إيمان الحسيّان.

يجدر بالذكر أن برنامج تنمية القدرات البشرية هو أحد برامج تحقيق رؤية 2030، ويمثل استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا، باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المُتجددة والمتسارعة.