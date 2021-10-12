السعودية: ارتفاع رصيد #الاستثمار_الأجنبي إلى 2256.2 مليار ريال

ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الثاني 2021، إلى 2256.2 مليار ريال وبنسبة زيادة قدرها 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 حيث بلغ 1951.6 مليار ريال، وذلك وفقا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”.

ومقارنة بالربع الثاني 2021، فقد سجل رصيد الاستثمار الأجنبي ارتفاعا بنحو 126.3 مليار ريال ما يعادل 6%.

وكان ولي العهد قد أطلق أمس، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وتحديداً تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030.

وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يمثل 43% من الإجمالي، ما يعادل 965.3 مليار ريال.

بالإضافة إلى استثمارات الحافظة والتي تتوزع على حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين، البالغة قيمتها 759.4 مليار ريال، ثم استثمارات أخرى بقيمة 531.5 مليار ريال.