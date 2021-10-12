فلكية جدة: وميض أخضر وأحمر يزين السماء.. الليلة

قال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إنه “سيرصد مساء اليوم الثلاثاء نجم يومض باللونين الأخضر والأحمر في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة، وذلك بعد غروب الشمس ببضعة ساعات.

وأوضح “المهندس أبو زاهرة”، في بيان للجمعية، أن ذلك النجم هو “العيوق”؛ ولو كان الإنسان قادرا على السفر الى هذا النجم سوف يجده عبارة عن نجمين كليهما لهما نفس درجة حرارة السطح تقريبا مثل درجة حرارة الشمس، ولكنهما أكبر وأسطع من الشمس .

وبين أن “العيوق يومض بالأحمر والأخضر عندما يكون منخفضا نحو الأفق، لأن ضوءه يجب أن يعبر من خلال الغلاف الجوي حول الأرض قبل أن يصل إلى أعيننا”.

وأوضح: “لذلك عندما يكون جسم منخفضا في السماء فنحن ننظر إليه خلال طبقة سميكة من الغلاف الجوي تعمل على انكسار ضوء النجم الى ألوان مثلما يفعل المنشور الزجاجي عندما يعبر خلاله ضوء الشمس”.

واستطرد: “بعد أن يرتفع النجم في قبة السماء سيختفي الوميض الأحمر والأخضر، ويرجع السبب في أن تلك الألوان ملاحظة مع نجم العيوق لأنه ببساطة نجم ساطع فهو سادس ألمع نجم في سماء الأرض”.

وكشف أنه “لرصد النجم يتم النظر نحو الأفق الشمالي الشرقي بعد الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وسوف يظهر نجم العيوق بالألوان، وعند منتصف الليل بعد أن يكون مرتفعا سوف يظهر لونه الذهبي”.