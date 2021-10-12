“بلاغات العنف الأسري” يتفاعل مع سيدتين تشتكيان زوجيهما .. إحداهما: سمّى ابنتي على اسم زوجته الأولى .. و الثانية: سمّى ولدي باسم “عيارة”

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري،اليوم، مع شكوتين غريبتين لسيدتين تشتكيان زوجيهما.

و قالت إحداهما في تغريدة خاطبت فيها مركز البلاغات و العنف الأسري اليوم، إن زوجها قد سمّى ابنتها على اسم زوجته الأولى مما يشعرها بالغضب و الاستياء و القهر مهددة بالانتحار.

و تفاعل مركز البلاغات معها قائلا : متواجدون لخدمتكم وحمايتكم ويمكنك التواصل على الرقم الموحد 1919 علما بأنه يتم تقديم الاستشارة من قبل أخصائيات نفسيات و سيرشدنك إلى الحل.

و اشتكت السيدة الثانية من زوجها، الذي سمى ابنها باسم لا يليق وصفته بـ “عيارة” على حد قولها

واستجاب مركز بلاغات العنف الأسري ورد عليها قائلا: اختي الكريمة متواجدون لخدمتكم، الرجاء التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة شاكرين”