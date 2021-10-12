التحالف: ندعم عمليات وإجراءات وزارة الدفاع اليمنية لحماية المدنيين في العبدية بمأرب

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إن كافة العمليات العسكرية في اليمن تتوافق مع القانون الدولي والإنساني

و أكد التحالف على دعم عمليات وإجراءات وزارة الدفاع اليمنية لحماية المدنيين في العبدية بمأرب

و دعت وزارة الدفاع اليمنية إلى عدم الاقتراب من طريق “حريب-الجوبة” بمأرب كونها منطقة عسكرية