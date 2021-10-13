كأس العالم 2022: تواصل السباق بين المنتخبات الأوروبية لنيل بطاقات التأهل

حجز منتخب الدنمارك، مقعده في مونديال 2022، بعد أن واصل سلسلة انتصاراته للجولة الثامنة على التوالي، وهذه المرة بهدف نظيف في شباك ضيفه النمساوي، على ملعب تيليا باركن.

ويدين المنتخب الدنماركي بالفضل في هذا الانتصار لمدافعه الشاب يواكيم ماهلي صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 53.

وغرد المنتخب الدنماركي في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة (24 نقطة)، ويعلن رسميًا عن تواجده رسميا في المونديال للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي.

واستفادت الدنمارك من هذا الفوز بتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيها، منتخب اسكتلندا الذي فاز على جزر فارو بهدف نظيف، إلى 7 نقاط مع بقاء جولتين على نهاية الماراثون.

وباتت الدنمارك ثاني المنتخبات التي تؤكد تواجدها في قطر، بعد يوم من تأهل المنتخب الألماني.

وعززت اسكتلندا بهذا الانتصار، موقعها في الوصافة وتمسكت بآمالهما في التأهل من خلال الملحق.

من جانبه اقتسم منتخب سويسرا صدارة المجموعة الثالثة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، مع إيطاليا بفوزه الساحق على مضيفه منتخب ليتوانيا 4 / صفر، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثامنة من التصفيات.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، فاز منتخب بلغاريا على ضيفه أيرلندا الشمالية 2 /1.

ورفع منتخب سويسرا رصيده إلى 14 نقطة بالتساوي مع إيطاليا، ليتقاسما الصدارة لكن الآزوري يتفوق بفارق الأهداف.

ويحل منتخب بلغاريا في المركز الثالث بـ8 نقاط ويمتلك منتخب أيرلندا الشمالية 5 نقاط في المركز الرابع، مقابل 3 نقاط لليتوانيا في المركز الأخير.

وفي فيلنيوس، سجل بريل إيمبولو الهدفين الأول والثالث لسويسرا في الدقيقتين 31 و45، وتكفل ريناتو ستيفن بالهدف الثاني في الدقيقة 42.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة أحرز ماريو جافرانوفيتش الهدف الرابع لسويسرا.

وعلى ملعب فاسيل ليفسكي ستاديوم، تقدم منتخب ايرلندا الشمالية بهدف عن طريق كونور واشنطن في الدقيقة 35 لكن تودور نيديليف رد بهدفين لبلغاريا في الدقيقتين 53 و63.

بدوره سقط منتخب أوكرانيا لكرة القدم، في فخ التعادل 1/1، أمام ضيفه منتخب البوسنة والهرسك اليوم الثلاثاء، في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، والتي شهدت أيضا فوز فنلندا على كازاخستان 2 / صفر.

وتقدم منتخب أوكرانيا بهدف سجله أندريه يارمولينكو في الدقيقة 15، وتعادل منتخب البوسنة عن طريق أنيل أحمدو دزيتش في الدقيقة 77.

ورفع المنتخب الأوكراني رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، كما رفع المنتخب البوسني رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب فنلندا على مضيفه كازاخستان 2 / صفر.

وسجل هدفي فنلندا تيمو بوكي في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و48، ورفع منتخب فنلندا رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد منتخب كازاخستان عند 3 نقاط في المركز الخامس الأخير.

وفي ذات التصفيات استرد المنتخب السويدي صدارة المجموعة الثانية، بتصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، من إسبانيا، بفوزه بهدفين نظيفين، اليوم الثلاثاء، على اليونان.

افتتح ايميل فورسبيرج التسجيل من ركلة جزاء للمنتخب السويدي في الدقيقة 59، ثم أضاف ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وبهذه النتيجة صعد المنتخب السويدي لصدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، متقدما بنقطتين عن إسبانيا، بينما توقف رصيد المنتخب اليوناني عند 9 نقاط في المركز الثالث.

وفي نفس المجموعة فاز المنتخب الجورجي 1-2 على كوسوفو ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع، في حين توقف رصيد كوسوفو عند نقطة واحدة في آخر الترتيب.

وكان الماتادور الإسباني خسر نهائي دوري الأمم الأوروبية منذ أيام، أمام المنتخب الفرنسي، بفضل هدف مثير للجدل أحرزه كيليان مبابي.

وأصبحت مهمة الإسبان في احتلال صدارة المجموعة، صعبة ومحفوفة بالمخاطر، في ظل المنافسة الشرسة مع السويد.

خسر المنتخب القطري، أمام نظيره الأيرلندي (0/4)، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد أفيفا بالعاصمة الأيرلندية، في إطار مباريات الجولة الثامنة من المجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

أحرز أهداف المنتخب الأيرلندي كالوم روبينسون “3 أهداف”، أحدهم من ركلة جزاء، في الدقائق 4 و13 و52، وشان دوفي في الدقيقة 59.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، وسيطر المنتخب الأيرلندي على الكثير من فتراتها، ونجح في حسم أموره مبكرًا جدًا، بعدما أحرز هدفين في أول 13 دقيقة، وهو ما ألقى بظلاله على بقية أوقات اللقاء.

حاول المنتخب القطري بعد الهدفين استعادة توازنه ونظم الكثير من الهجمات، التي شكل بعضها بعض الخطورة على المرمى الأيرلندي، لكن دون ترجمة ذلك إلى أهداف.

وفي الشوط الثاني، واصل أصحاب الأرض امتلاك زمام الأمور، ونجحوا في تسجيل هدفين آخرين في أول 14 دقيقة من هذا الشوط.

وكان المنتخب القطري خسر أمام البرتغال بثلاثة أهداف نظيفة قبل 3 أيام في نفس التصفيات الأوروبية التي يشارك فيها العنابي بناء على دعوة، من دون احتساب نتائجه في هذه التصفيات.

من جهتها قطعت إنجلترا خطوة صعبة أخرى نحو التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر بعد تعادلها 1-1 مع المجر في ويمبلي يوم الثلاثاء لتبقى في صدارة مجموعتها قبل مباراتين من نهاية حملة التصفيات.

وفي تفاصيل المباراة تقدم الفريق الزائر بهدف من ركلة جزاء نفذها رولاند سالاي بعد 24 دقيقة بينما أدركت إنجلترا التعادل في الدقيقة 37 بواسطة جون ستونز بعد ركلة حرة نفذها فيل فودن.

ويفاخر منتخب إنجلترا بالكثير من المواهب الهجومية لكنه أخفق في فرض إيقاعه على منافس هزمه 4-صفر في بودابست الشهر الماضي وصنع فرصا قليلة أمام منتخب المجر المكافح.

وتترك هذه النتيجة إنجلترا في صدارة المجموعة برصيد 20 نقطة حيث لا تزال ألبانيا تواجه بولندا.

ولا تزال إنجلترا وصيفة بطولة أوروبا 2020 من أقوى المرشحين للتأهل عن هذه المجموعة حيث ستلتقي مع ألبانيا وسان مارينو الشهر المقبل بينما تحتاج المجر صاحبة المركز الرابع برصيد 11 نقطة إلى معجزة لخطف المركز الثاني واللعب في الملحق.