تراجع النفط وسط مخاوف نمو الطلب وبرنت عند 82.72 دولاراً للبرميل

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد نهاية متباينة في الجلسة السابقة وسط مخاوف أن يزيد ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي في الصين والهند وأوروبا التضخم ويبطئ وتيرة النمو العالمي، مما يحد من الطلب على النفط.

وأثر على الأسعار أيضاً ارتفاع سعر الدولار الذي وصل قرب أعلى مستوى له في عام، مما يجعل النفط أغلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 71 سنتاً أو 0.9 في المئة إلى 79.93 دولاراً للبرميل عند الساعة 0247 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها 12 سنتاً أمس الثلاثاء.

أما عقود مزيج برنت فتراجعت 70 سنتاً أو 0.8 في المئة إلى 82.72 دولاراً للبرميل، موسعة خسائرها التي بلغت 23 سنتاً الثلاثاء.

وكان صندوق النقد الدولي خفض أمس الثلاثاء توقعاته للنمو في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى بفعل مخاوف من أن تعطل اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد، فضلاً عن ضغوط التكلفة تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.