تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة العلوم الصحية #وظايف_شاغرة

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى في مختلف التخصصات للعمل في كل من الرياض وجدة وذلك وفق التالي:

وظائف الرياض :

موظف تدريب الحماية من الحريق – للرجال

مساعد إداري – للرجال والنساء

مساعد مكتب – للرجال والنساء

مسؤول المناوبات – للرجال والنساء

وظائف جدة :

مدرس قسم التدريب – للرجال والنساء

مسؤول تخطيط مواد ثاني – للرجال والنساء

مراقب خدمات ثاني – للرجال والنساء

كبير الدعم الفني – للنساء

مساعد إداري ثالث – للرجال

أخصائي مراقبة مخزون أول – للرجال والنساء

مهندس ميكانيكي – للرجال والنساء

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية مع ضرورة

إجادة اللغة الإنجليزية حسب المستوى المطلوب وإجادة استخدام الحاسب الآلي.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://careers.ksau-hs.edu.sa/Vacancies/Opportunities