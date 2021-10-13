المخابرات السودانية تمنع مسؤولين كبار من السفر

كشفت مصادر في الحكومة الانتقالية أن جهاز المخابرات العامة السوداني أبلغ سلطات أمن المطارات بحظر مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة من السفر، أبرزهم عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، ووزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، وأعضاء من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، في سابقة أولى من نوعها.

وقال مصدر أمس الثلاثاء، إن المخابرات السودانية سلمت قائمة بأسماء المحظورين لسلطات أمن مطارات، بالتزامن مع المحاولة الانقلابية الفاشلة، تضم عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، ووزير وزارة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ومقرر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وجدي صالح، والمتحدث باسم اللجنة صلاح مناع، وأضعاء اللجنة، بابكر فيصل، وطه عثمان إسحاق.

ومنع الأمن المتحدث باسم اللجنة صلاح مناع من السفر إلى القاهرة، قبل التراجع والسماح له بالسفر يوم أمس.

وشكل وزير وزارة مجلس الوزراء خالد عمر لجنة تقصي مشتركة بين مجلس الوزراء وجهاز المخابرات للتحقيق في الواقعة، ومعرفة تفاصيلها، والمسؤولين عنها.