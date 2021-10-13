بعد #السيارات.. #آيفون_13 في خطر بسبب أزمة #الرقائق

ضربت أزمة نقص الرقائق قطاع السيارات وشعر المستهلك بأثرها في السوق، ويبدو أن الدور قد حان على هواتف آيفون.

وتعاني شركة التكنولوجيا العملاقة “أبل” من أزمة النقص العالمي في الرقائق، الأمر الذي قد يجبرها على خفض إنتاج هاتفها الجديد آيفون 13 بما يصل إلى عشرة ملايين جهاز، وفقا لوكالة بلومبرج.

وقالت بلومبرج إنه كان من المتوقع أن تنتج أبل 90 مليون جهاز من طرزها الجديدة من آيفون بنهاية هذا العام.

وأضافت أن أبل أبلغت مصنعيها بأن عدد الأجهزة سيتقلص لأن موردي الرقائق ومنها برودكوم وتكساس إنسترومنتس تجد صعوبة في تسليم المكونات.

وانخفضت أسهم أبل 1.2%، أمس بعد ساعات من التداول، في حين تراجعت أسهم برودكوم وتكساس إنسترومنتس بنحو 1%.

ورفضت أبل التعليق. ولم ترد برودكوم ولا تكساس إنسترومنتس بعد على طلبات للتعليق.

وقالت كاونتربوينت ريسيرش للأبحاث والاستشارات في مذكرة بحثية الشهر الماضي إن أبل ليست بمنعة من أزمة الرقائق العالمية.

وخفضت توقعاتها لشحن الهواتف الذكية على مستوى العالم إلى 1.41 مليار جهاز من 1.45 مليار في وقت سابق، قائلة إن الشركة المصنعة لآيفون في وضع أفضل من منافساتها لكنها ستتأثر مع ذلك.