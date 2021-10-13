إصابات #كورونا حول العالم تقترب من 238.7 مليون

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 238.7 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 6.51 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 238 مليونا و 688 ألفا.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و 865 ألفا.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى ستة مليارات و 514 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 15823 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34.001.743 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان اليوم، أن إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة وصل إلى 451.189 حالة، وذلك بعد تسجيل 226 وفاة جديدة.

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1260669 إصابة، منها 41071 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28173 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1191425 حالة.

سجلت كوريا الجنوبية 1584 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم .

وافادت وكالة يونهاب للأنباء بأن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ارتفعت إلى 335 ألفا و747 إصابة , و سجلت البلاد 11 وفاة إضافية لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2605 وفيات.