الأمن_السيبراني يصدر تحذير عال الخطورة لتحديثات #Microsoft

أصدر المركز الوطني الأرشادى للأمن السيبراني، تحذيرات أمنية عالية الخطورة، لتحديثات Microsoft ، بما في ذلك ثغرات رقمية وهجمات إلكترونية وتحديثات تقنية، وقد تم تصنيفها وفقًا لحساسيتها.

حيث أصدرت Microsoft عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في المنتجات، يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ “هجمة حجب الخدمة (DoS attack)، الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، ترقية ورفع الصلاحيات، تجاوز مميزات الأمان، تنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد”.

وأضاف أن الإجراءات الوقائية، التي يوصي بها المركز ، تتمثل في تحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Microsoft توضيحًا لهذه التحديثات:

https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2021-Oct