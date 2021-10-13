تحت الماء.. مصر واليونان تبرمان اتفاقا للربط الكهربائي

قال مسؤول في وزارة الطاقة اليونانية إن اليونان ومصر بصدد إبرام اتفاقية غدا الخميس بشأن خطة لمد كابل تحت سطح البحر يربط بين شبكتي الكهرباء في البلدين.

وتسعى اليونان لربط شبكتها الكهربائية بمصر حيث تنخفض تكلفة الطاقة من حقول الطاقة الشمسية.

وصرح المسؤول بأنه سيجري توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في أثينا. بحسب “رويترز”.

يأتي الاتفاق في وقت تعتزم خلاله اليونان وقبرص وإسرائيل تشييد خط للربط بين أوروبا وآسيا، وهو أطول وأعمق كابل كهرباء عابر للبحر المتوسط بتكلفة تقدر بنحو 900 مليون دولار.

وربطت اليونان خلال الصيف جزيرة كريت بشبكة الكهرباء في شبه جزيرة بيلوبونيز عبر كابل تحت سطح البحر، في خطوة رئيسية لخفض اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري المستورد وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.

وستقوم شركة آي.بي.تي.أو المشغلة لشبكة الكهرباء بمد خط أكبر تحت المياه لربط كريت بشبكة الكهرباء في البر الرئيسي للبلاد بحلول 2023.

وبعدها سيجري ربط هذا المشروع بخط الربط المزمع بين أوروبا وآسيا.