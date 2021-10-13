ظاهرة ترى بالعين المجردة.. القمر الأحدب يقترن بزحل الليلة

قال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إنه “سيرصد بسماء السعودية و الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الأربعاء، ومع بداية دخول الليل، اقتران القمر الأحدب المتزايد بكوكب زحل، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأضاف “أبو زاهرة”، في بيان، أن “القمر الأحدب سيكون ظاهريا بالقرب من كوكب زحل، وسيكون بالقرب منهما إلى اليسار بالنسبة للراصد كوكب المشتري، وجميعها ستكون منتظمة في مثلث سماوي”

ويعد زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري ، فقطره تسع مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، ويتكون من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم ، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

يعرف كوكب زحل بجوهرة النظام الشمسي وسيد الخواتم وملك الحلقات بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبا المسافة ما بين الأرض والقمر وهي بسماكة واحد كيلومتر فقط.

بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك يوم غدا الخميس سيلاحظ أن القمر قد ابتعد نحو الشرق وسيصبح بين زحل و المشتري بالنسبة للراصد، وهي حركته الطبيعية في مدارة حول الأرض.