بـ”برنامج الفدية”.. هجوم إلكتروني يستهدف مستشفى في الأراضي المحتلة

ألغى مستشفى إسرائيلي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إجراءات العلاج غير العاجلة وتحول إلى نظام احتياطي لرعاية المرضى بعد تعرضه لهجوم إلكتروني اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أنه تم إبلاغ وزارة الصحة والمديرية الوطنية للفضاء الإلكتروني عن هجوم ببرنامج فدية ضد مركز هليل يافا الطبي بمدينة الخضيرة شمالي إسرائيل، بمجرد اكتشافه.

ويجرى التحقيق في الأمر حاليا، وفقا لبيان مشترك من الوزارة والمديرية اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، لم تتأثر المعدات الطبية بالمستشفى من الهجوم.

ويبدو أن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها مستشفى إسرائيلي لهجوم ببرنامج فدية، وفقا لمتحدث باسم مديرية الفضاء الإلكتروني.

وأرسلت وزارة الصحة تحديثًا بهذا الشأن إلى المستشفيات كإجراء وقائي.